В какой стране впервые стали пользловаться деньгами в индии.в китае.в россии.в америке
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В какой стране впервые стали пользловаться деньгами в индии.в китае.в россии.в америке
Ответ(ы):
Гость:
Кончено в Китае......
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