В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке? А. Чиполлино, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлоччьо. Б. Чиполлино, Чиполлотто, Чиполлоччьо, Чиполлучча. В. Чиполлучча, Чиполлоччьо, Чиполлотто, ...

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В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке? А. Чиполлино, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлоччьо. Б. Чиполлино, Чиполлотто, Чиполлоччьо, Чиполлучча. В. Чиполлучча, Чиполлоччьо, Чиполлотто, Чиполлино. Г. Чиполлоччьо, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлино
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