В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке? А. Чиполлино, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлоччьо. Б. Чиполлино, Чиполлотто, Чиполлоччьо, Чиполлучча. В. Чиполлучча, Чиполлоччьо, Чиполлотто, ...
Разное
В какой строке имена героев мультфильма записаны в алфавитном порядке? А. Чиполлино, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлоччьо. Б. Чиполлино, Чиполлотто, Чиполлоччьо, Чиполлучча. В. Чиполлучча, Чиполлоччьо, Чиполлотто, Чиполлино. Г. Чиполлоччьо, Чиполлучча, Чиполлотто, Чиполлино
Ответ(ы):
Гость:
Да
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Разное
Какие волшебные предметы упоминаются в сказке два клёна есть ли в сказке герои помощники как их зовут запиши свои ответы в таблицу ...
Разное
Богослужебные название дня в которые каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит чудою схождения благодат...
Разное