В какой строке перечислены только предметы живой природы. 1) гриб,)медведь,воробей 2)солнце,вода,облако 3)человек, дуб, земля

Разное
В какой строке перечислены только предметы живой природы. 1) гриб,)медведь,воробей 2)солнце,вода,облако 3)человек, дуб, земля
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