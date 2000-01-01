В какой строке пропущена одна и та же буква? А. 1) кресл_це, метел_ца, ружь_цо, варень_це; 2) владел_ц, масл_це, владел_ца, письм_цо; 3) стихотворень_це, имень_це, мнень _це, здань_це; 4) нищ_ка, француж_нка, изюм_нка, трещ_нка; Б. 1) виш_нка, жемчуж_нка, впад_нка, монаш_нка; 2) врем_чко, чем_чко, пыш_чка, пугов_чка; 3) сирен_вый, юрод_вый, милост_вый, никел_вый; 4) неуживч_вый, удушл_вый, затейл_вый, усидч_вый; В. 1) карандаш_к, замоч_к, ножич_к, сарайч_к; 2) однофамил_ц, гололед_ца, кормил_ца, однофамил_ица; 3) извозч_к, объездч_к, переносч_к, резч_к.