В какой строке все существиттельные являются одушевлёнными? 1)тетрадь, альбом 2)кошка, девочка, 3)ученик, дом.

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В какой строке все существиттельные являются одушевлёнными? 1)тетрадь, альбом 2)кошка, девочка, 3)ученик, дом.

Автор: Гость