В какой воде быстрее росченится сахар в холодной или в гарячей? Почему?

Физика
В какой воде быстрее росченится сахар в холодной или в гарячей? Почему?
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Автор: Гость
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Гость:
В горячей,чем выше температура тем выше скорость движения молекул
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