В калориметр, содержащий воду массой 250 г при температуре 24°С, опустили твёрдое те??о массой 200 г при температуре 100°С. После этого вода и тело приобрели температуру 34,5°С. Какова удельная теплоёмкость твёрдого тела ?

Физика

В калориметр, содержащий воду массой 250 г при температуре 24°С, опустили твёрдое те??о массой 200 г при температуре 100°С. После этого вода и тело приобрели температуру 34,5°С. Какова удельная теплоёмкость твёрдого тела ?

Автор: Гость