В калориметр, содержащий воду массой 250 г при температуре 24°С, опустили твёрдое те??о массой 200 г при температуре 100°С. После этого вода и тело приобрели температуру 34,5°С. Какова удельная теплоёмкость твёрдого тела ?
Физика
В калориметр, содержащий воду массой 250 г при температуре 24°С, опустили твёрдое те??о массой 200 г при температуре 100°С. После этого вода и тело приобрели температуру 34,5°С. Какова удельная теплоёмкость твёрдого тела ?
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Гость:
Вот) Вроде правильно:)
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