В калориметр в котором находился лёд массой 100 грамм при температуре 0 градусов вп??стили пар при температуре 100 градусов. сколько воды оказалось в калориметре если весь лёд расстаял а температура по прежнему 0 градусов???

Физика

В калориметр в котором находился лёд массой 100 грамм при температуре 0 градусов вп??стили пар при температуре 100 градусов. сколько воды оказалось в калориметре если весь лёд расстаял а температура по прежнему 0 градусов???

Автор: Гость