В калориметр в котором находился лёд массой 100 грамм при температуре 0 градусов вп??стили пар при температуре 100 градусов. сколько воды оказалось в калориметре если весь лёд расстаял а температура по прежнему 0 градусов???
Физика
В калориметр в котором находился лёд массой 100 грамм при температуре 0 градусов вп??стили пар при температуре 100 градусов. сколько воды оказалось в калориметре если весь лёд расстаял а температура по прежнему 0 градусов???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пар конденсируется, при этом выделится тепло Q1=Lm1 лед растает и поглотит тепло Q2= л*m2 ( m2=0,1 кг) по условию задачи установится тепловое равновесие, когда весь лед растает,значит конденсированый пар, вода,остынетот 100 до 0 градусов. Q3= cm1(100-0) уравнение теплового баланса : Q1+Q3=Q2 Lm1+100cm1=лm2 m1=лm2/(L+100c) L=2,3*10^6 Дж /кг л=334000 Дж /кг m1=334000 *0,1/(2,3*10^6+42*10^4) m1=33,4*10^3/2,72*10^6=12,279*10^-3 кг m=m1+m2 количество воды в калориметре m=0,012+0,1=0,112 кг или 112 г
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