В кассе в течение недели 20 учеников получили хотя бы одну пятёрку , 15 учеников получили не менее двух пятёрок ,13 учеников получили не менее 3-х пятёрок,8 учеников получили не менее4-х пятёрок и 3 ученика получили не менее5-т...

Математика

В кассе в течение недели 20 учеников получили хотя бы одну пятёрку , 15 учеников получили не менее двух пятёрок ,13 учеников получили не менее 3-х пятёрок,8 учеников получили не менее4-х пятёрок и 3 ученика получили не менее5-ти пятёрок.Сколько всего пятёрок получили ученики класса в течение недели? а) 59 б)Более 59 в) Не менее 59 г) Определить нельзя.

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