В кастрюлю где находится вода объемом 2 л при температуре 25С, долили 3 л кипятка. Какая температура воды установилась?Плотность воды 1000кг/м3?

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Если в холодную воду налить горячую, то холодная вода будет нагреваться, а горячая -охлождаться. Температура, которая установится в результате такого теплообмена называтся температурой теплового равновесия Tp. По закону сохранения энергии количество теплоты отдаваемое горячей водой при охлождении равно количеству теплоты принимаемой холодной водой при нагревании Q1 = Q2 (1) Q1 = cm1 ( Tk - Tp) (2), где c - удельная теплоемкость воды m1 - масса горячей воды Tk - температура кипятка = 100 С Tp - искомая температура теплового равновесия Q1 - количество теплоты, которое отдает горячая вода при охлождении. Q2 = cm2 ( Tp - Tхол ) (3) m2 - масса холодной воды Tхол -температура холодной воды. Подставим в уравнение (1) уравнения (2) и (3) cm1 ( Tk - Tp) = cm2 ( Tp - Tхол ) Раскроем скобки m1 ( Tk - Tp) = m2 ( Tp - Tхол ) m1·Tk - m1·Tp = m2·Tp - m2· Tхол Tp ( m1 + m2) = m1·Tk + m2· Tхол Найдем равновесную температуру Tp = (m1·Tk + m2· Tхол) /( m1 + m2) m = плотность×объем Tp = (V1·Tk + V2· Tхол) /( V1 + V2) V1 = 3 л V2 = 2 л Tk = 100C + 273 = 373 K Tхол = 25C + 273 = 298 K Tp = (V1·Tk + V2· Tхол) /( V1 + V2) = (3· 373 + 2 ·298) / (3+ 2) = 343 K = (343 - 273 ) = 70 C