В кастрюлю, где находится вода объёмом 2 листа при температуре 25 градусов, долили 3 литра кипятка. Какая температура воды установилась? Плотность воды 1000кг/мет в кубе

Физика

В кастрюлю, где находится вода объёмом 2 листа при температуре 25 градусов, долили 3 литра кипятка. Какая температура воды установилась? Плотность воды 1000кг/мет в кубе

Автор: Гость