В кастрюлю, где находится вода объёмом 2 листа при температуре 25 градусов, долили 3 литра кипятка. Какая температура воды установилась? Плотность воды 1000кг/мет в кубе
Физика
В кастрюлю, где находится вода объёмом 2 листа при температуре 25 градусов, долили 3 литра кипятка. Какая температура воды установилась? Плотность воды 1000кг/мет в кубе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = с * ((m1 * t1) + (m2 * t2)) = 4,2 * ((2 * 25) + (3 * 100)) = 4,2(50 + 300) = 4,2 * 350 = 1470 кДж тепла в воде. 1470/4,2 * (3 + 2) = 1470/21 = 70 гр температура воды в кастрюле. Ответ: 70 гр.
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