В каждой строчке соедини стрелкой рамку с выражениями и кружок с его значением ка?? показано в образце

Математика
В каждой строчке соедини стрелкой рамку с выражениями и кружок с его значением ка?? показано в образце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720 : (10*9) = 8 81 : (3*9) = 3 540 : (3*10) = 18 70 : (5*7) = 2 800 : (4*100) = 2  96 : (4*3) = 8 600 : (5*10) = 12 
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