В каждой строчке соедини стрелкой рамку с выражениями и кружок с его значением ка?? показано в образце
Математика
В каждой строчке соедини стрелкой рамку с выражениями и кружок с его значением ка?? показано в образце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720 : (10*9) = 8 81 : (3*9) = 3 540 : (3*10) = 18 70 : (5*7) = 2 800 : (4*100) = 2 96 : (4*3) = 8 600 : (5*10) = 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
Написать краткую запись к этой задаче: Туристы отправились на прогулку на катере. Они проплыли 36 км по течению реки, сделали привал на 3 часа и ...
Русский язык