В каждом ряду найдите лишнее наречие.Обоснуйте свой выбор. 1) Теперь,зимой,здесь,сейчас,сегодня. 2) Сгоряча,сослепу,поневоле,нарочно. 3)Слева,издалека,издавна,вверху,позади. 4) Поблизости,слегка,изнутри,домой,вдали. 5) Вес...
Русский язык
В каждом ряду найдите лишнее наречие.Обоснуйте свой выбор. 1) Теперь,зимой,здесь,сейчас,сегодня. 2) Сгоряча,сослепу,поневоле,нарочно. 3)Слева,издалека,издавна,вверху,позади. 4) Поблизости,слегка,изнутри,домой,вдали. 5) Весьма,быстро,весело,по-новому,восторженно.
Ответ(ы):
Гость:
1) Здесь 2) Нарочно 3) Издавна 4) Домой 5) По-новому
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