В каждом шкафу 9 полок, на каждой полке по 4 книги. Напишите программу, определяющую, в каком по номеру шкафу и на какой полке находится n-я книга. паскаль

Информатика

В каждом шкафу 9 полок, на каждой полке по 4 книги. Напишите программу, определяющую, в каком по номеру шкафу и на какой полке находится n-я книга. паскаль

Автор: Гость