В каждом шкафу 9 полок, на каждой полке по 4 книги. Напишите программу, определяющую, в каком по номеру шкафу и на какой полке находится n-я книга. паскаль
Информатика
В каждом шкафу 9 полок, на каждой полке по 4 книги. Напишите программу, определяющую, в каком по номеру шкафу и на какой полке находится n-я книга. паскаль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если шкафы и полки нумеровать с 1, то можно так: var n,a,b:integer; begin write('n = '); readln(n); a:=(n-1) div (9*4)+1; b:=(n-(a-1)*9*4-1) div 4+1; writeln('Шкаф = ',a,' полка = ',b); end. Пример: n = 57 Шкаф = 2 полка = 6
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