В каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 березы. Скол??ко всего деревьев было посажено в 30 школах города?
Математика
В каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 березы. Скол??ко всего деревьев было посажено в 30 школах города?
Ответ(ы):
Гость:
5+4=9 (елок и берез) 9*30 = (9 деревьев умножить на 30 школ, чтобы узнать сколько всего посадили) =270 деревьев Ответ: всего в 30 школах было посажено 270 деревьев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 березы. Скол??ко всего деревьев было посажено в 30 школах города?
Математика
Расположите числа в порядке убывания: Пожалуйста! а) 3,2; 4,8; -8,1; -7; -1,5; -3,5; 2,7; б) -125; -3; -64; -15; 2,5; 1,6; 0; 9; -2;
Математика
Расположите числа в порядке убывания: Пожалуйста! а) 3,2; 4,8; -8,1; -7; -1,5; -3,5; 2,7; б) -125; -3; -64; -15; 2,5; 1,6; 0; 9; -2;