В каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 березы. Скол??ко всего деревьев было посажено в 30 школах города?

Математика

В каждом школьном дворе во время субботника было посажено 5 елочек и 4 березы. Скол??ко всего деревьев было посажено в 30 школах города?

Автор: Гость