• В каждом слове замените всего одну букву на другую так, чтобы получилось слова, ??тносящиеся к теме «Лес». машина,

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• В каждом слове замените всего одну букву на другую так, чтобы получилось слова, ??тносящиеся к теме «Лес». машина,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь есть только слово машина. Если так, то машина - малина
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