В каждую клетку таблицы 3Х3 записано число. При этом сумма чисел в каждой строке , к??оме первой, на 2 больше , чем в предыдущей, и сумма чисел в каждом столбце, кроме первого , в 2 раза больше , чем в предыдущем. Найдите сумму...

Алгебра

В каждую клетку таблицы 3Х3 записано число. При этом сумма чисел в каждой строке , к??оме первой, на 2 больше , чем в предыдущей, и сумма чисел в каждом столбце, кроме первого , в 2 раза больше , чем в предыдущем. Найдите сумму чисел в первой строке , если известно , что она равна сумме чисел во втором столбце.

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