В ходе какой из войн XVI – XVIII вв. русские войска взяли Берлин? 1) Ливонской; 2) Северной; 3) Семилетней; 4) Смоленской.
История
В ходе какой из войн XVI – XVIII вв. русские войска взяли Берлин? 1) Ливонской; 2) Северной; 3) Семилетней; 4) Смоленской.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семилетней. 1756-1763. Произошло это во время кампании 1760 гг. это было первое в истории взятие русскими Берлина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Помогите пожалуйста с примером, найдите значение выражения 6(2x-3y)-2(x+y) если 2y-x=17,8. Заранее огромное спасибо!))
География
Как изменяется атмосферное давление с наступлением а)холодной погоды; б)теплой погоды? Объясните причины изменения атмосферного давление с изменени...
Русский язык
Какое слово модно образовать если известно корень этого слова как в слове дорожный приставка как в слове пошел суффикс и окончание как в слове путник