В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся парашок из этого мет??лла(1олово.2серебро.3золото.4алюминий)
История
В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся парашок из этого мет??лла(1олово.2серебро.3золото.4алюминий)
Ответ(ы):
Гость:
Олово из остольных не может быть
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