В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из этого мет??ла а) олово б) серебро с) золото д) алюминий

История

В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из этого мет??ла а) олово б) серебро с) золото д) алюминий

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