В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из этого мет??ла а) олово б) серебро с) золото д) алюминий
История
В хохломском промысле для росписи посуды в 17 веке применялся порошок из этого мет??ла а) олово б) серебро с) золото д) алюминий
Ответ(ы):
Гость:
Это оловянный порошок Олово
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