В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 1кг, нагретый до 1000С. Определите удельную теплоёмкость материала, из которого изготовлен брусок, если через некоторое время температура воды и бруск...

Физика

В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 1кг, нагретый до 1000С. Определите удельную теплоёмкость материала, из которого изготовлен брусок, если через некоторое время температура воды и бруска стала равной 150С. Потерями теплоты пренебречь.

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