В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 1кг, нагретый до 1000С. Определите удельную теплоёмкость материала, из которого изготовлен брусок, если через некоторое время температура воды и бруск...
Физика
В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 1кг, нагретый до 1000С. Определите удельную теплоёмкость материала, из которого изготовлен брусок, если через некоторое время температура воды и бруска стала равной 150С. Потерями теплоты пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=mcΔt=2*4200*5=42000 (Дж) Q1=Q2 c=Q2/m2Δt=42000/1*85=494 (Дж/кг*град)
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