В хозяйстве было 23 утки, гусей - на 13 меньше. кур было столько, сколько уток и гусей ??месте. сколько кур было в хозяйстве?

Математика
В хозяйстве было 23 утки, гусей - на 13 меньше. кур было столько, сколько уток и гусей ??месте. сколько кур было в хозяйстве?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
23-13=10 гуси 23+10=33 куры
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