В хозяйстве было 23 утки, гусей - на 13 меньше. кур было столько, сколько уток и гусей ??месте. сколько кур было в хозяйстве?

Математика

В хозяйстве было 23 утки, гусей - на 13 меньше. кур было столько, сколько уток и гусей ??месте. сколько кур было в хозяйстве?

Автор: Гость