В хозяйстве фермера 32 коровы и 8 телят. Каждый день коровы нужно 24кг разных коров, а телёнку - в 3 раза меньше. Найди массу корма, необходимую всем животным на неделю.
Математика
В хозяйстве фермера 32 коровы и 8 телят. Каждый день коровы нужно 24кг разных коров, а телёнку - в 3 раза меньше. Найди массу корма, необходимую всем животным на неделю.
Ответ(ы):
Гость:
1)32•24=768 необходимо коровам в день 2) 24/3 •8=64 необходимо телятам в день 3) (768+64)•7=5824 всем животным на неделю
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