В хозяйстве фермера 32 коровы и 8 телят. Каждый день коровы нужно 24кг разных коров, а телёнку - в 3 раза меньше. Найди массу корма, необходимую всем животным на неделю.

Математика

В хозяйстве фермера 32 коровы и 8 телят. Каждый день коровы нужно 24кг разных коров, а телёнку - в 3 раза меньше. Найди массу корма, необходимую всем животным на неделю.

Автор: Гость