В хозяйстве заготовили для коров 44604 ц силоса из расчета 54 ц на 1 корову и 10176 ц сило??а для телят по 32 на каждого теленка.Сколько всего коров и телят было в хозяйстве.

Математика

В хозяйстве заготовили для коров 44604 ц силоса из расчета 54 ц на 1 корову и 10176 ц сило??а для телят по 32 на каждого теленка.Сколько всего коров и телят было в хозяйстве.

Автор: Гость