В хозяйстве заготовили для коров 44604 ц силоса из расчета 54 ц на 1 корову и 10176 ц сило??а для телят по 32 на каждого теленка.Сколько всего коров и телят было в хозяйстве.

Математика
В хозяйстве заготовили для коров 44604 ц силоса из расчета 54 ц на 1 корову и 10176 ц сило??а для телят по 32 на каждого теленка.Сколько всего коров и телят было в хозяйстве.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
44604/54=826 коров в хозяйстве 10176/32=318 телят в хозяйстве
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