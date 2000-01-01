В кинотеатре n рядов по m мест в каждом. На дневной сеанс были проданы билеты на первые 7 рядов. Сколько незаполненных мест было во время сеанса? Решите задачу при n = 21, m = 35.
В кинотеатре n рядов по m мест в каждом. На дневной сеанс были проданы билеты на первые 7 рядов. Сколько незаполненных мест было во время сеанса? Решите задачу при n = 21, m = 35.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Всего мест в зале : m*n= 21*35=735; заполнено мест в зале : 7 рядов по 35 мест в каждом. 7*35=245 мест заполнено незаполненных мест: 735-245=490 мест ответ: 490 мест незаполненных во время сеанса