В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 25 минут между каждыми двумя сеансами устраивается перерыв на полчаса первый сеанс начался в 13:00 во сколько законч ится третий сеанс? срочно помогите

Разное

В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 25 минут между каждыми двумя сеансами устраивается перерыв на полчаса первый сеанс начался в 13:00 во сколько законч ится третий сеанс? срочно помогите

Автор: Гость