В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 25 минут между каждыми двумя сеансами устраивается перерыв на полчаса первый сеанс начался в 13:00 во сколько законч ится третий сеанс? срочно помогите

Разное
В кинотеатре показывают фильм длительность которого 2 часа 25 минут между каждыми двумя сеансами устраивается перерыв на полчаса первый сеанс начался в 13:00 во сколько законч ится третий сеанс? срочно помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
спасбо спасли меня.! честно!
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