В кинозале 32 рядов, в каждом ряду 16 мест. Какое количество информации несет сообще??ие о том, что вам купили билет на 7 ряд 5 место? Помогите плиз

Информатика

В кинозале 32 рядов, в каждом ряду 16 мест. Какое количество информации несет сообще??ие о том, что вам купили билет на 7 ряд 5 место? Помогите плиз

Автор: Гость