В кинозале 32 рядов, в каждом ряду 16 мест. Какое количество информации несет сообще??ие о том, что вам купили билет на 7 ряд 5 место? Помогите плиз
Информатика
В кинозале 32 рядов, в каждом ряду 16 мест. Какое количество информации несет сообще??ие о том, что вам купили билет на 7 ряд 5 место? Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На какой ряд и место неважно, т.к. любое место несет (N=2^i) 32*16=2^i, 512=2^9. Ответ 9 бит инф-ии несет это сообщение.
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