В киоске было 90 гвоздик. До обеда продали 40 гвоздик, а после обеда ещё 28 гвоздик. Ск??лько гвоздик осталось в киоске? С краткой записью
Математика
В киоске было 90 гвоздик. До обеда продали 40 гвоздик, а после обеда ещё 28 гвоздик. Ск??лько гвоздик осталось в киоске? С краткой записью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-(40+28)=22(гв)-осталось в киоске.Ответ: в киоске осталось 22 гвоздики
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