В киоске было 90 гвоздик. До обеда продали 40 гвоздик, а после обеда ещё 28 гвоздик. Ск??лько гвоздик осталось в киоске? С краткой записью

Математика

В киоске было 90 гвоздик. До обеда продали 40 гвоздик, а после обеда ещё 28 гвоздик. Ск??лько гвоздик осталось в киоске? С краткой записью

Автор: Гость