В Кировской области находится один памятникприроды имеющий обще государственное значение Какой. Плииииииииз срочно нужно
Окружающий мир
В Кировской области находится один памятникприроды имеющий обще государственное значение Какой. Плииииииииз срочно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Памятники природы Кировской области самые разнообразные - тут есть таёжные реки, чистые озера, Вятские горы, загадочные пещеры и скальные останцы, бескрайняя тайга, ботанические урочища и редкие лесные насаждения! В начале статьи про самые красивые и примечательные памятники природы, а потом в виде таблицы - полный перечень памятников природы. Вятский край красив в любое время года, и главное его достояние - Природа!
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