В классе 12 парт, За каждой из которых сидит не более 2 учеников. сколько может быть ??чащихся в классе, Если свободных парт нет, а свободные места имеются

Математика

В классе 12 парт, За каждой из которых сидит не более 2 учеников. сколько может быть ??чащихся в классе, Если свободных парт нет, а свободные места имеются

Автор: Гость