В классе 12 парт, За каждой из которых сидит не более 2 учеников. сколько может быть ??чащихся в классе, Если свободных парт нет, а свободные места имеются
Математика
В классе 12 парт, За каждой из которых сидит не более 2 учеников. сколько может быть ??чащихся в классе, Если свободных парт нет, а свободные места имеются
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 умножить на 2= 24. вроде так
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