В классе 13 мальчиков, что составляет 52% класса. Сколько девочек в классе?

В классе 13 мальчиков, что составляет 52% класса. Сколько девочек в классе?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
13 - 52% X - 48% X = (13 * 48)/52 = 12
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