В классе 14 детей . каждый из них любит математику или историю . половина детей люби?? математику , а 5 человек - оба предмета . Сколько детей любит только историю ? В классе 12 детей,причем мальчиков в 3 раза больше , чем дев...

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В классе 14 детей . каждый из них любит математику или историю . половина детей люби?? математику , а 5 человек - оба предмета . Сколько детей любит только историю ? В классе 12 детей,причем мальчиков в 3 раза больше , чем девочек .Сколько девочек и мальчиков в классе? постройте правильное умозаключения:а)Если числитель больше знаменателя то дробь неправильная .У дроби восемь третьих числитель больше знаменателя.Значит...

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