В классе 16 человек . может ли внем девочек быть меньше трех четвертей, но больше 70%.
Разное
В классе 16 человек . может ли внем девочек быть меньше трех четвертей, но больше 70%.
Ответ(ы):
Гость:
Нет. Девочек не может быть больше 70% и меньше трех четвертей. Так как: 70% От 16 человек, это примерно 11 человек. 3 Четверти от 16 это 12. Девочек не может быть больше 11 и меньше 12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Кенгуру купил трёх видов большие и средние. Каждая большая конфета стоит 4 монеты, средняя 2 сонеты и маленькая 1 монету. За 10 конфет кенгуру запл...
Разное
1.ВЫПИШИТЕ ИЗ ДАННОГО ПЕРЕЧНЯ ФОРМУЛЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ: СаСО3, NaCl, CaO, Na2CO3, CaCl2 ,Ca(OH)2 ,Na2O, NaOH, Ca(NO)3, Na2O2. 2.Осуществит...
Разное
Разное
Составить текст 1.3 слова с без гласных в корне. 2.3 слова на согласуную в корне 3.3 слова на ь после шипяших 4.3 слова на разделительную ь и ъ ...
Разное
Прочитай текст. Це розповідь чи опис? Море стемніло, змінилось. Дрібні хвилі зливались докупи і підкрадались до берега, падали на пісок і розбивали...