В классе 16 учащихся, среди них два друга – Максим и Андрей. Класс случайным образ??м разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Максим и Андрей окажутся в одной группе.
Алгебра
В классе 16 учащихся, среди них два друга – Максим и Андрей. Класс случайным образ??м разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Максим и Андрей окажутся в одной группе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если Максиму досталось X место, то Андрею остается 15 мест. Из них в той же группе, где Максим. Решение смотри в вложении.
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