В классе 16 учащихся, среди них два друга – Максим и Андрей. Класс случайным образ??м разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Максим и Андрей окажутся в одной группе.

Алгебра

В классе 16 учащихся, среди них два друга – Максим и Андрей. Класс случайным образ??м разбивают на 4 равные группы. Найдите вероятность того, что Максим и Андрей окажутся в одной группе.

Автор: Гость