В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе

Математика

В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе

Автор: Гость