В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе
Математика
В классе 19 тетрадей, причем в линейку на 5 больше, чем в клетку.сколько тетрадей в л??нейку и клетку в столе
Ответ(ы):
Гость:
Пусть в клетку - х тетрадей, тогда в линейку х+5 тетрадей. всего 19 получается х+х+5=19 2х=14 х=7 - в клетку 7+5=12 - в линейку
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