В классе 20 парт.длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Скко нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 м2 требуется 100 г краски

Математика
В классе 20 парт.длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Скко нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 м2 требуется 100 г краски
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Гость:
30000000000000000 краски
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