В классе 20 парт.длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Скко нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 м2 требуется 100 г краски

Математика

В классе 20 парт.длина крышки парты 110 см,ширина 50см.Скко нужно краски,чтобы покрасить крышки парт,если на 1 м2 требуется 100 г краски

Автор: Гость