В классе 20 парт длина крышки парты 110см ширина 50см сколько нужнокраски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м в квадрате требуется 100г краски?
Математика
В классе 20 парт длина крышки парты 110см ширина 50см сколько нужнокраски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м в квадрате требуется 100г краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110*50*20=11,250м2 11,250*0,1=1,125кг
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