В классе 20 парт длина крышки парты 110см ширина 50см сколько нужнокраски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м в квадрате требуется 100г краски?

Математика

В классе 20 парт длина крышки парты 110см ширина 50см сколько нужнокраски чтобы покрасить крышки парт если на 1 м в квадрате требуется 100г краски?

Автор: Гость