В классе 20 учеников. Они сели по двое за парты так что ровно треть мальчиков сидят ?? девочками и ровно половина девочек сидят с мальчиками. Сколько мальчиков? А)9 В) 12 С)15 D)16 Е)18

Математика
В классе 20 учеников. Они сели по двое за парты так что ровно треть мальчиков сидят ?? девочками и ровно половина девочек сидят с мальчиками. Сколько мальчиков? А)9 В) 12 С)15 D)16 Е)18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если треть мальчиков сидит с половиной девочек, значит, эти числа равны. Пусть они равны х. То есть мальчиков 3х, девочек 2х. Всего 3х+2х=5х=20. Отсюда х=4. Мальчиков было 12, а девочек 8.
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