В классе 20 учеников. они сели за парты по двое так, что ровно треть мальчиков сидят с девочками, и ровно половина девочек сидят с мальчиками. сколько мальчиков в классе???

Математика

В классе 20 учеников. они сели за парты по двое так, что ровно треть мальчиков сидят с девочками, и ровно половина девочек сидят с мальчиками. сколько мальчиков в классе???

Автор: Гость