В классе 20 учеников. они сели за парты по двое так, что ровно треть мальчиков сидят с девочками, и ровно половина девочек сидят с мальчиками. сколько мальчиков в классе???
Математика
В классе 20 учеников. они сели за парты по двое так, что ровно треть мальчиков сидят с девочками, и ровно половина девочек сидят с мальчиками. сколько мальчиков в классе???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Половина девочек это треть от мальчиков. Обозначим это число за х. Тогда мальчиков 3х, а девочек 2х. Всего детей 5х 5х=20 х=4 3х=12 мальчиков. Проверим , 2х=8 - девочки. 8+12=20. Вместе сидят 4 детей. Это 1/3 от 12 и 1/2 от 8.
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