  В классе 24 мальчика и 18 девочек. Их нужно разместить в колоне так, чтоб в каждом ряде было одинаковое количество мальчиков. Сколько рядов будет  в колоне?  Заранее спасибо! =)

Математика
  В классе 24 мальчика и 18 девочек. Их нужно разместить в колоне так, чтоб в каждом ряде было одинаковое количество мальчиков. Сколько рядов будет  в колоне?  Заранее спасибо! =)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3=8 18:3=6 получается 3 ряда,в каждом 8 мальчиков и шесть девочек)
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