В классе 24 мальчика и 18 девочек. Их нужно разместить в колоне так, чтоб в каждом ряде было одинаковое количество мальчиков. Сколько рядов будет в колоне? Заранее спасибо! =)

Математика

В классе 24 мальчика и 18 девочек. Их нужно разместить в колоне так, чтоб в каждом ряде было одинаковое количество мальчиков. Сколько рядов будет в колоне? Заранее спасибо! =)

Автор: Гость