В классе 24 мальчика и 18 девочек. Их нужно разместить в колоне так, чтоб в каждом ряде было одинаковое количество мальчиков. Сколько рядов будет в колоне? Заранее спасибо! =)
Математика
В классе 24 мальчика и 18 девочек. Их нужно разместить в колоне так, чтоб в каждом ряде было одинаковое количество мальчиков. Сколько рядов будет в колоне? Заранее спасибо! =)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:3=8 18:3=6 получается 3 ряда,в каждом 8 мальчиков и шесть девочек)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В кастрюлю где находится вода объемом 2 л при температуре 25С, долили 3 л кипятка. Какая температура воды установилась?Плотность воды 1000кг/м3?
Химия
При взаимодействие натрия с водой выделился газ объёмом 44.8дм квадратных Какова масса натрия вступившего в реакцию?(нужно полностью распить)
Математика
В первой коробке в 2 раза больше карандашей, чем во второй. После того как из первой коробки взяли 5 карандашей, а во вторую положили 3, то каран...