В классе 28 учеников найдется ли такой месяц в году в котором отмечают свой дкнь ро??дения не меньше чем 3 ученика этого класса

Математика
В классе 28 учеников найдется ли такой месяц в году в котором отмечают свой дкнь ро??дения не меньше чем 3 ученика этого класса
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Гость:
_да 28:12=2 (ост 4)___  
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