В классе 28 учеников найдется ли такой месяц в году в котором отмечают свой дкнь ро??дения не меньше чем 3 ученика этого класса

Математика

В классе 28 учеников найдется ли такой месяц в году в котором отмечают свой дкнь ро??дения не меньше чем 3 ученика этого класса

Автор: Гость