В классе 3 школьника посещают спортивный кружок, а 5- музыкальный, 2 из них посещают оба кружка. Один из учащихся перешёл из музыкального кружка в спортивный. Сколько теперь учащихся посещают только спортивный кружок?

Информатика

В классе 3 школьника посещают спортивный кружок, а 5- музыкальный, 2 из них посещают оба кружка. Один из учащихся перешёл из музыкального кружка в спортивный. Сколько теперь учащихся посещают только спортивный кружок?

Автор: Гость