В классе 3 школьника посещают спортивный кружок, а 5- музыкальный, 2 из них посещают оба кружка. Один из учащихся перешёл из музыкального кружка в спортивный. Сколько теперь учащихся посещают только спортивный кружок?
Информатика
В классе 3 школьника посещают спортивный кружок, а 5- музыкальный, 2 из них посещают оба кружка. Один из учащихся перешёл из музыкального кружка в спортивный. Сколько теперь учащихся посещают только спортивный кружок?
Ответ(ы):
Гость:
5+2=7(ч)-музыкальный кружок 3+2=5(ч)-Спортивный кружок 5+1=6(Ч)
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