В классе 3 школьника посещают спортивный кружок, а 5- музыкальный, 2 из них посещают оба кружка. Один из учащихся перешёл из музыкального кружка в спортивный. Сколько теперь учащихся посещают только спортивный кружок?

Информатика
В классе 3 школьника посещают спортивный кружок, а 5- музыкальный, 2 из них посещают оба кружка. Один из учащихся перешёл из музыкального кружка в спортивный. Сколько теперь учащихся посещают только спортивный кружок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5+2=7(ч)-музыкальный кружок 3+2=5(ч)-Спортивный кружок 5+1=6(Ч)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Как переводится на казахский язык мой любимый герой
Ответить
Геометрия
52 балла...Прошу , помогите ..Биссектриса угла при основании ровнобедренного треуго??ьника отсекает на нем подобный ему треугольник. Докажите , что...
Ответить
Математика
Запишите в виде неправильной дроби 7 1/8 ,3 4/5 ,1 7/10 , 9 14/ 15 5 3/16
Ответить
Математика
Найдите плошядь поверхности прямоугольника паролейпипеда измерения которого ра??ны 9м 24м 11м
Ответить
Алгебра
Спростіть вираз (1+√7-√6)(1+√7+√6)
Ответить