В классе 30 человек.За контрольную работу по математике получено 15 пятёрок ,6 четвё??ок ,8троек и 1 двойка .Какое количество информациив сообщении о том ,что Андреев получил пятерку
Информатика
В классе 30 человек.За контрольную работу по математике получено 15 пятёрок ,6 четвё??ок ,8троек и 1 двойка .Какое количество информациив сообщении о том ,что Андреев получил пятерку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15процентов,что он получил 5
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