В классе 30 человек.За контрольную работу по математике получено 15 пятёрок ,6 четвё??ок ,8троек и 1 двойка .Какое количество информациив сообщении о том ,что Андреев получил пятерку

Информатика

В классе 30 человек.За контрольную работу по математике получено 15 пятёрок ,6 четвё??ок ,8троек и 1 двойка .Какое количество информациив сообщении о том ,что Андреев получил пятерку

Автор: Гость