В классе 30учеников. из них 2/3состовляют девочки.сколькодевочек в классе?
Математика
В классе 30учеников. из них 2/3состовляют девочки.сколькодевочек в классе?
Ответ(ы):
Гость:
30:3*2=20 девочек Ответ: 20 девочек в классе
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