В классе 40 человек. Девочек на 8 больше чем мальчиков . Мальчиков ? .Сколько мальчик??в. Сколько девочек. Решить как уравнение.
Математика
В классе 40 человек. Девочек на 8 больше чем мальчиков . Мальчиков ? .Сколько мальчик??в. Сколько девочек. Решить как уравнение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+х+8=40 2х+8=40 2х=32 х=32:2 х=16 16 мальчиков 16+8=24 девочки
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