В классе 40 человек. Девочек на 8 больше чем мальчиков . Мальчиков ? .Сколько мальчик??в. Сколько девочек. Решить как уравнение.

Математика

В классе 40 человек. Девочек на 8 больше чем мальчиков . Мальчиков ? .Сколько мальчик??в. Сколько девочек. Решить как уравнение.

Автор: Гость