В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не занимаются не карате, ни волейбол ом? Плииииз до завтра надо

Разное
В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не занимаются не карате, ни волейбол ом? Плииииз до завтра надо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)18+20=38(уч.) 2)40-38=2(уч.)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Краткие сведенья об учёном Лобачевский Николай Иванович основные достижения о области науки
Ответить
Разное
What to use- Most people from towns travel a long way to work ... or The most people from town travel to work...? Why?
Ответить
Разное
(5+x)(3-x) раскрыть скобки
Ответить
Разное
Помогите составить кроссворд по обществознанию на тему ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответить
Разное
5класс выписать слова из тапсырма4 стр75 тауелди жалгау
Ответить
Разное
Виноград при сушке теряет 70% своей массы Сколько изюма сушеного винограда получится из 100 килограмма 250 килограмма 80 килограммов свежего виногр...
Ответить
Разное
Найти значение выражения 33013:11-450*2=?
Ответить
Разное
В А Жуковский. Стихотворение "Жизнь" - главная мысль,почему так называется.Анализ по главам. 79б
Ответить
Разное
Translate into Russian.Use the dictionary: The largest continent in the world is asia.the smallest is australia Africa is larger than Europe Antarc...
Ответить
Разное
В отделе сбыта компании работают 20 торговых агентов. Предприятие работает с тремя основными сегментами рынка: торговыми сетями, розничными и оптов...
Ответить