В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не занимаются не карате, ни волейбол ом? Плииииз до завтра надо
Разное
В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не занимаются не карате, ни волейбол ом? Плииииз до завтра надо
Ответ(ы):
Гость:
1)18+20=38(уч.) 2)40-38=2(уч.)
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