В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не занимаются не карате, ни волейбол ом? Плииииз до завтра надо

Разное

В классе 40 учеников. Из них 18 занимаются карате, а 20 увлекаются волейболом. Среди каратистов - 6 волейболистов. Сколько учеников класса не занимаются не карате, ни волейбол ом? Плииииз до завтра надо

Автор: Гость