В классе 5человек родились летом,4человека-зимой,6человек-осенью,а 9человек-весной.Используя эти данные,составь круговую диаграмму.
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В классе 5человек родились летом,4человека-зимой,6человек-осенью,а 9человек-весной.Используя эти данные,составь круговую диаграмму.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот! но ты какой класс??
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