В классе девочек в два раза больше,чем мальчиков. Если из этого класса уйдут три девочки и придут три мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну. Сколько учеников в данном классе? Помогите плис!!!
Алгебра
В классе девочек в два раза больше,чем мальчиков. Если из этого класса уйдут три девочки и придут три мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну. Сколько учеников в данном классе? Помогите плис!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - количество мальчиков 2х - количество девочек х+3=2х-3 х=6 - количество мальчиков 2*6=12=количество девочек 12+6=18 детей в классе
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