В классе девочек в два раза больше,чем мальчиков. Если из этого класса уйдут три девочки и придут три мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну. Сколько учеников в данном классе? Помогите плис!!!

Алгебра

В классе девочек в два раза больше,чем мальчиков. Если из этого класса уйдут три девочки и придут три мальчика, то девочек и мальчиков станет поровну. Сколько учеников в данном классе? Помогите плис!!!

Автор: Гость