В классе мальчиков в два раза больше чем девочек. если из этого класса уйдут два мальчика и придут две девочки, то девочек будет на 6 меньше, чем мальчиков. сколько учеников в данном классе ? срочно ! пожалуйста !!

Алгебра
В классе мальчиков в два раза больше чем девочек. если из этого класса уйдут два мальчика и придут две девочки, то девочек будет на 6 меньше, чем мальчиков. сколько учеников в данном классе ? срочно ! пожалуйста !!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчиков 2x,девочек х. получаем уравнение: 2х-2-х+2=6 х-4=6 х=10 мальчиков 2*10=20,девочек 10 20+10=30 учеников
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