В классе мальчиков в два раза больше чем девочек. если из этого класса уйдут два мальчика и придут две девочки, то девочек будет на 6 меньше, чем мальчиков. сколько учеников в данном классе ? срочно ! пожалуйста !!

Алгебра

В классе мальчиков в два раза больше чем девочек. если из этого класса уйдут два мальчика и придут две девочки, то девочек будет на 6 меньше, чем мальчиков. сколько учеников в данном классе ? срочно ! пожалуйста !!

Автор: Гость