В классее 15 мальчиков.из них 10 человек занимаются волейболом и 9 баскетболом и нет таких кто не занимается хотя бы одним из этих видов спорта.Сколько мальчиков занимаются и тем и другим?
Математика
В классее 15 мальчиков.из них 10 человек занимаются волейболом и 9 баскетболом и нет таких кто не занимается хотя бы одним из этих видов спорта.Сколько мальчиков занимаются и тем и другим?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как 10 мальчиков занимается волейболом значит 15-10=5 мальчиков ,т.е как минимум 5 мальчиков занимается баскетболом,а ещё есть 4 человека Значит 4 человека занимаются и тем и тем
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