В классее 15 мальчиков.из них 10 человек занимаются волейболом и 9 баскетболом и нет таких кто не занимается хотя бы одним из этих видов спорта.Сколько мальчиков занимаются и тем и другим?

Математика

В классее 15 мальчиков.из них 10 человек занимаются волейболом и 9 баскетболом и нет таких кто не занимается хотя бы одним из этих видов спорта.Сколько мальчиков занимаются и тем и другим?

Автор: Гость